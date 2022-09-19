Uşak Valisi Ergün, hayatını kaybeden lise öğrenicisinin cenaze törenine katıldı

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UŞAK (AA) - Uşak Valisi Turan Ergün, dün hayatını kaybeden 15 yaşındaki Uşak Fen Lisesi öğrencisi Derin Yıldız için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Dün sabah saatlerinde odasına giren ailesi tarafından nefes alamadığı fark edilen ve olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayata döndürülemeyen Derin Yıldız'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak evlerinin bulunduğu Kemalöz Mahallesi'ndeki Takva Camisi’ne getirildi.

Yıldız'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kuyucak Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Yıldız’ın yakınları ve okul arkadaşları katıldı.

Diğer yandan Yıldız'ın ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve Adli Tıp Kurumu raporunun beklendiği öğrenildi.



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