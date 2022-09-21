Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mesai dışı hizmetle randevu kapasitesi artırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mesai dışı hizmetle randevu kapasitesi artırıldı

AA

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mesai dışı hizmetle randevu kapasitesi artırıldı

UŞAK (AA) - Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mesai dışında verilen poliklinik hizmetiyle hastane randevu kapasitesinde yüzde 20'lik artış sağlandı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2022 yılının 7 ayında, 907 bin 580 hastaya poliklinik hizmeti verildi. Aynı dönemde hastanede 26 bin 608 ameliyat gerçekleştirildi.

Salgın döneminin öncesindeki poliklinik sayılarının üzerine çıkıldığı hastanede, poliklinik randevularındaki yoğunluktan dolayı 25 Temmuz'dan bu yana mesai dışı poliklinik hizmetine geçildi.

Mevcut randevu kapasitesinde yüzde 20'lik bir artış kaydedildi.

Hastaneye çocuğunun tedavisi için gelen İbrahim Yılmaz, AA muhabirine, mesai dışında da polikliniklerde muayene yapılmasının güzel bir uygulama olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Çalıştığım için bazen çocuğumu hastaneye getiremiyordum. Böyle ek mesai gayet güzel oldu. Çocuğumu randevusuna getirebiliyorum. Herkes için daha iyi böyle. Çünkü 16.00'da işten çıkanlar yetişemiyor polikliniğe. Böyle 19.00'a kadar daha iyi oldu." dedi.

Geçirdiği iş kazasının ardından kolunda kırık oluşan ve ortopedi polikliniğine gelen Abdülahmet Keleş de "Yaklaşık 1,5 ay önce bir iş kazası geçirmiştim. Şu anda da Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyorum ve mesai saatleri dışında tedavi alabildiğim için bu uygulamadan çok memnunum devletimize ve doktorlarımıza gerçekten çok teşekkür ederim." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta 1 kilo 215 gram esrar ile 13 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Uşak'ta 1 kilo 215 gram esrar ile 13 kök Hint ...
Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi ...
Banaz Kaymakamı Musa Aydemir Gaziler ve aileleriyle buluştu
YEREL HABERLER Banaz Kaymakamı Musa Aydemir Gaziler ve aileleriyle ...
Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ...
Uşak Valisi Ergün, hayatını kaybeden lise öğrenicisinin cenaze törenine katıldı
YEREL HABERLER Uşak Valisi Ergün, hayatını kaybeden lise ...
Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
Uşak'ta Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi
YEREL HABERLER Uşak'ta Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi
Uşakspor 1 puana abone
YEREL HABERLER Uşakspor 1 puana abone

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.