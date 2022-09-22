Uşak 7. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı

UŞAK (AA) - Uşak Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Kemalöz Çok Amaçlı Fuar Alanı'nda bu yıl 7'incisi düzenlenen fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, fuara 170 firmanın katıldığını, yaklaşık 40 bin vatandaşın da fuarı ziyaret etmesini beklediklerini ifade etti.

Tarımın öneminin her geçen gün arttığına dikkati çeken Ergün, tarımsal kalkınmanın gelişmesinde bu tip fuarların çok önemli olduğunu vurguladı.



Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının kente tarımsal desteğinin tutarının 179 milyon lira olduğunu belirten Ergün, şöyle devam etti:



"2022 yılının ilk 6 ayındaysa bu tutar 142 milyon lira. Yani bunu sene sonuna doğru 250-300 milyona doğru yaklaşacağını bekliyoruz. Biz sadece merkezi yönetimin destekleriyle de bırakmıyoruz bu işi. Yerel yönetim olarak, örneğin İl Özel İdaresi olarak hep beraber bir vizyon geliştiriyoruz. Ekilecek hiçbir yer kalmasın diye büyük çiftçi olmayıp arazisi küçük olan destek bekleyen çiftçileri de desteklemek için ciddi kararlar aldık. İl Özel İdaresi olarak biz bu sene tohum desteğini geçen yıla göre yüzde 1800 arttırdık."

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise fuarın çiftçilere fayda sağlamasını temenni etti. Kent genelinde sulu tarımın yaygınlaşması için Devlet Su İşleri ile iş birliği içinde gerekli çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Çakın, Küçükler Barajı'na daha fazla su kaynağının temin edilmesi konusunda da çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Açılış töreninde, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de katıldı.



Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra protokol üyeleri fuar alanını gezerek, fuara katılan firma yetkilileriyle sohbet etti.

Fuar, 25 Eylül'e kadar ziyaretçiye açık olacak.





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