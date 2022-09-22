Uşak 7. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak 7. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı

AA

Uşak 7. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı

UŞAK (AA) - Uşak Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Kemalöz Çok Amaçlı Fuar Alanı'nda bu yıl 7'incisi düzenlenen fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, fuara 170 firmanın katıldığını, yaklaşık 40 bin vatandaşın da fuarı ziyaret etmesini beklediklerini ifade etti.

Tarımın öneminin her geçen gün arttığına dikkati çeken Ergün, tarımsal kalkınmanın gelişmesinde bu tip fuarların çok önemli olduğunu vurguladı.

Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının kente tarımsal desteğinin tutarının 179 milyon lira olduğunu belirten Ergün, şöyle devam etti:

"2022 yılının ilk 6 ayındaysa bu tutar 142 milyon lira. Yani bunu sene sonuna doğru 250-300 milyona doğru yaklaşacağını bekliyoruz. Biz sadece merkezi yönetimin destekleriyle de bırakmıyoruz bu işi. Yerel yönetim olarak, örneğin İl Özel İdaresi olarak hep beraber bir vizyon geliştiriyoruz. Ekilecek hiçbir yer kalmasın diye büyük çiftçi olmayıp arazisi küçük olan destek bekleyen çiftçileri de desteklemek için ciddi kararlar aldık. İl Özel İdaresi olarak biz bu sene tohum desteğini geçen yıla göre yüzde 1800 arttırdık."

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise fuarın çiftçilere fayda sağlamasını temenni etti. Kent genelinde sulu tarımın yaygınlaşması için Devlet Su İşleri ile iş birliği içinde gerekli çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Çakın, Küçükler Barajı'na daha fazla su kaynağının temin edilmesi konusunda da çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Açılış töreninde, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de katıldı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra protokol üyeleri fuar alanını gezerek, fuara katılan firma yetkilileriyle sohbet etti.

Fuar, 25 Eylül'e kadar ziyaretçiye açık olacak.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mesai dışı hizmetle randevu kapasitesi artırıldı
YEREL HABERLER Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mesai dışı ...
Uşak'ta 1 kilo 215 gram esrar ile 13 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Uşak'ta 1 kilo 215 gram esrar ile 13 kök Hint ...
GÜNCELLEME - Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüphelinden 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda ...
Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.