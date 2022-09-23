Uşak Ticaret Borsası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 50 kuruş, en yüksek 6 lira 70 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Makarnalık buğday 6,50 6,70 Ekmeklik buğday 6,00 6,20 Yemlik buğday 5,60 5,70 Yemlik arpa 5,40 5,50 Nohut 14,00 15,00 Beyaz haşhaş 46,00 47,00 Mavi haşhaş 44,00 45,00 Sarı haşhaş 47,00 48,00 Susam 32,00 33,00 Aspir 6,50 6,70 Yağlık ay çekirdeği 10,00 10,50





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.