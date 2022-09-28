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Banaz Meslek Yüksekokulu'nun 2022-2023 akademik yılı törenle açıldı

AA

Banaz Meslek Yüksekokulu 2022-2023 akademik yılı açılışı töreni gerçekleştirildi.

Banaz Meslek Yüksekokulu'nun 2022-2023 akademik yılı törenle açıldı

UŞAK (AA) - Banaz Meslek Yüksekokulu 2022-2023 akademik yılı açılışı töreni gerçekleştirildi.

Banaz Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, başarmanın yolunun çalışmaktan geçtiğini, öğrencilerin çok çalışarak mezun olduklarında hayata daha iyi başlayabileceklerini söyledi.

Uşak Üniversitesi'nden mezun olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Rektör Savaş, "Sizler bizim misafirlerimizsiniz bizler sizleri en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Sizlerde bu ilginin karşılığını başarılı birer öğrenci olarak bizlere vereceksiniz. Sizin başarılı insanlar olmanızdan bizler, aileleriniz memnuniyet duyacaklar. İnşallah ülkemize de faydalı insanlar olacaksınız. Başarılı yıllar dilerim." diye konuştu.

Banaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Alkan Alkaya da yeni akademik yıla hazır olduklarını ve kontenjan olarak yüzde yüz doluluğa ulaştıklarını söyledi.

Banaz Meslek Yüksekokulu'nda 8 programla eğitim verildiğini anımsatan Alkaya, "Öğrenci sayımız diğer yıllara göre yükselerek 736'ya ulaştı. Günümüz şartlarına uygun ders içeriği ve yeni eğitim modelleriyle sektörün ihtiyacına yönelik nitelikli işgücü yetiştiren bir eğitim vermeyi misyon olarak benimseyen Banaz Yüksekokulu'muzda tüm öğrencilerimize mutlu, başarılı bir eğitim hayatı diliyoruz." dedi.

Açılış programına Uşak Vali Yardımcısı Turgay Tarık, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Emniyet Müdürü Şahap Köse, Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.


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