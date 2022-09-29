Uşak’ta "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği düzenlendi

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UŞAK (AA) - Uşak’ta, "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" uygulaması kapsamında şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Mehmetçik İlkokulu önünde Uşak Valisi Turan Ergün'ün katılımıyla düzenlenen etkinlikte, polis ekiplerince öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.

Öğrenciler, ellerinde "Bu yolda hep birlikteyiz", "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz", "Hızını azalt ömrünü uzat", "Öncelik hayatın öncelik yayanın" yazılı dövizlerle, Vali Ergün ile birlikte okul önündeki yaya geçinden yolun karşısına geçti.

Ergün, daha sonra öğrencilerle birlikte yaya geçidini boyadı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, düzenlenen etkinliğin temel amacının yaya güvenliği olduğunu söyledi.

Projeyle kamuoyunda yaya önceliğiyle ilgili algı oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Ergün, "Özellikle karayolları trafik kanunu son zamanlarda yayalarla ilgili işaret varsa orada sürücülere artık ciddi yükümlülükler yüklüyor. Öncelik yayanın. Yani bir kaldırım olan bir yerde öncelik yayanın ve kırmızı işaretlerle işaretlenmiş boyanmışsa öncelik yayanın." dedi.

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