Uşak'ta çörek otu üretimi, atıl arazilerin değerlendirilmesiyle artıyor

UŞAK (AA) - MEHMET ÇALIK - Uşak'ta son yıllarda ekim alanı giderek artan çörek otu, atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesiyle kentin en önemli geçim kaynakları arasına girdi.

Nadasa bırakılan arazilerin daraltılması, üreticiye alternatifler sunulması amacıyla 2015 yılında Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticiye 1 ton çörek otu tohumu dağıtıldı.

Program kapsamındaki yaklaşık 1000 dekar arazide ekimine başlanan çörek otu, Uşak topraklarını sevince hem verim hem kalite beklenenin de üzerinde gerçekleşti.

Geliriyle üreticiyi memnun eden üründe 7 yıl gibi bir sürede üretim alanı 32 bin 100 dekara, rekolte ise 3 bin 500 tona ulaştı.

Gıda ve ilaç sanayisinde kullanılan çörek otu, iç tüketimin yanında önemli bir döviz geliri de sağlamaya başladı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, önemli bölümü ABD pazarına olmak üzere 2021 yılında 3,2 milyon dolarlık çörek otu ihraç edilirken, bu yılın 8 ayında dış satım 1,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

- "Üretimde Türkiye birincisiyiz"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Çayhan Şentürk, AA muhabirine, Uşak'ta devlet ve üretici ortaklığıyla çörek otu tarımıyla bir başarı hikayesine imza atıldığını söyledi.

Çörek otunda söz sahibi bir kent haline geldiklerine dikkati çeken Şentürk, "Çörek otu üretiminde Türkiye birincisiyiz. Ülke genelindeki üretim miktarının yüzde 32'si, ekim alanlarının da yüzde 27'si ilimizde gerçekleşiyor. Nadas alanlarını daralttığımız için mutluyuz. Vatandaşımıza her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

- "Çiftçimiz memnun"

Çörek otunda üretimin artışıyla maliyetlerin de düştüğünü, artık dünya pazarlarında iddialı olmak istediklerini dile getiren Şentürk, şöyle devam etti:

"İlk başladığımızda herkes biraz tedirgindi. Satılır mı, satılmaz mı, piyasası nasıl olur gibi sorular vardı akıllarda. Şu anda tüccarı da oluştu. Parasal anlamda da dekarda 2000-2500 lira arasında değişen bir geliri var. Bizim bölgemiz için gayet uygun çünkü kurak bir bölgeyiz, yağış miktarımız düşük. Ürünün yetişme zamanı yaklaşık 120 gün. Bu mevsimde çok fazla yağış istemiyor. Yaklaşık 180-200 mililitre yağış, bitkinin ihtiyacını karşılıyor. Şubat, mart ayı gibi biz biraz geç ekim yapıyoruz. Nisan yağışlarını yakaladığı andan itibaren dekarda yaklaşık 80-120 kilogram arasında bir verim elde edebiliyoruz. Bu da bölge çiftçisi için alternatif bir gelir oluşturuyor."

Kentte daha önce nohut tarımının yaygın yapıldığını, bu üründe çeşitli hastalıklar nedeniyle verim sorunları yaşandığını anlatan Şentürk, bu ürüne alternatif olarak başlayan çörek otunun, ana geçim ürünü olma yolunda ilerlediğine işaret etti.

- "Kuraklığa dayanıklılığı iyi"

Çörek otu üreticilerinden Talip Gündüz, çörek otunun kazancının tatmin edici olduğunu söyledi.

Dekar başına 100-120 kilogram verim aldıklarını anlatan Gündüz, "Ne kadar kuraklık olsa da çörek otu memnun ediyor üreticiyi. Kuraklığa dayanıklılığı iyi. Çok fazla gübre ve su istemeyen bir bitki." diye konuştu.

Kökez köyünde yaklaşık 250 dekarlık arazide üretim yapan Ergüneş Ercan ise bu sene güzel verim aldıklarını ifade ederek, "Biz bu çörek otundan hakikatten memnunuz. Biz bunu münavebe amaçlı ektiğimizden dolayı her sene arpa buğday yerlerine bunu ekiyoruz. Gübre kullanımı çok az. Buğdaya nazaran yüzde 25 gübre kullanıyoruz. Onun için çok memnunuz çörek otundan." dedi.

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