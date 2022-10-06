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Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda 97. pancar alım kampanyası başladı

AA

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda 97. pancar alım kampanyası başladı

UŞAK (AA) - Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda 97. kampanya dönemi kapsamında şeker pancarı alımına başlandı.

Türkiye'nin ilk özel teşebbüs yatırımı olarak 1926'da üretime başlayan Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda, şeker pancarı alım kampanyası dolayısıyla tören düzenlendi.

Fabrikanın bahçesindeki törende konuşan Vali Turan Ergün, fabrikanın, tarımın ve hayvancılığın gelişmesine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Fabrikanın ilk kurulduğu zamanlarda günlük 500 ton pancar işleme kapasitesinin olduğunu aktaran Ergün, "Fabrikada şu an günlük 1700 ton pancar işleniyor. Fabrikamıza şeker pancarı satan üretici sayısı ise 1132. Kentimizde 2022 yılı itibarıyla 26 bin 800 dekar alanda pancar ekimi yapıldı. Yıllık pancar üretimimiz 165 bin ton, yıllık şeker üretimi ise 22 bin ton. Aynı zamanda 50 bin ton küspe, 7 bin ton da melas üretimi gerçekleştiriyoruz." dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da yeni kampanya döneminin hayırlı olmasını diledi.

Türkşeker Şeker Üretim Dairesi Başkanı Ahmet Aytemur ise her zaman pancar üreticisinin yanında olduklarını ifade etti.

Çiftçinin gelirini artırmayı ve serbest piyasa ortamında mağdur olmalarının önüne geçmeyi, halkın şekere ulaşımını güvence altına almayı hedeflediklerini aktaran Aytemur şöyle devam etti:

"2022 yılında 35 ilde, 1241 köyde, 28 bin 427 pancar çiftçisi tarafından 1 milyon 40 bin dekar alanda pancar ekimi yapıldı. Bu kapsamda 6 milyon 400 bin ton pancar üretilmesi bekleniyor. Yine bu dönemde 850 bin ton kristal şeker ve yan ürün olarak da 270 bin ton melas, 1 milyon 900 bin ton yaş pancar posası elde edilmesi beklenmektedir."

Şeker-İş Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Cengiz Ünder de 2022-2023 kampanya döneminin üreticilere, şeker fabrikalarına hayırlı olmasını ve bereketli bir kampanya dönemi olmasını diledi.

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız ise Uşak ve Denizli'nin Çivril ilçesi olmak üzere 57 köyde 1132 çiftçiyle 181 bin 300 tonluk üretim kotası sözleşmesi yapıldığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Ergün ilk şeker pancarı getiren üreticiye hediye takdim etti.

Daha sonra protokol üyelerince kurdele kesilip tesise ilk pancar alımının işlemleri de Ergün tarafından gerçekleştirildi.

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