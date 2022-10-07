Uşak Ticaret Borsası

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UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 lira, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Ekmeklik buğday 6,00 6,20 Makarnalık buğday 6,80 7,00 Yemlik buğday 5,50 5,70 Yemlik arpa 5,50 5,70 Nohut 16,00 17,00 Beyaz haşhaş 45,00 46,00 Mavi haşhaş 43,00 44,00 Sarı haşhaş 47,00 48,00 Susam 32,00 33,00 Aspir 6,50 6,70 Yağlık ay çekirdeği 8,00 9,00





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