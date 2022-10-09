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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Valisi Turan Ergün gençlerle doğa yürüyüşü yaptı

AA

Uşak Valisi Turan Ergün gençlerle doğa yürüyüşü yaptı

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Turan Ergün, üniversite öğrencileriyle doğa yürüyüşü yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün "Uşak Kültür Rotası" programı kapsamında düzenlenen yürüyüş, 1200 metre yükseklikteki Baltalı Göleti etrafında gerçekleştirildi.

Yürüyüşe katılan Ergün gençlerle sohbet etti. Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşün ardından üniversite öğrencilerine ikramlarda bulunuldu.

Vali Ergün, gazetecilere "Uşak Kültür Rotası" adıyla başlattıkları programın birinci ayağının üniversite öğrencilerine yönelik olduğunu söyledi.

Program kapsamında 14 gezi daha yapacaklarını ifade eden Ergün, "Bu öğrencilerimiz Uşak'ı ilk defa görüyorlar. Uşak'ı tanısınlar, üniversite okudukları şehrin güzelliklerini görsünler, amacımız o. Baltalı Göleti'yle başladık. Arkadaşlarla birlikte güzel bir gün, güzel bir havada yürüyüş yaptık. Uşak'ı tanıtıcı çeşitli etkinliklerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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