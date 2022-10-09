Uşak'ta kaza yapan otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta motosikletin, kaza yapan otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen L.Ö. (21) yönetimindeki 64 DU 366 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Aynı istikamette seyreden M.T.Ç. kontrolündeki 64 ACB 601 plakalı motosiklet, kazaya karışan otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobilde yolcu konumundaki A.B. (21) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





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