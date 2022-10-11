Uşak'ta trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

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UŞAK (AA) - Uşak'taki trafik kazasında yaralanan 21 yaşındaki Alperen Balaban tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uşak-İzmir kara yolunda 9 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan Balaban, tedavi gördüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen L.Ö. yönetimindeki 64 DU 366 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda refüje çarpmış, daha sonra aynı istikamette seyreden M.T.Ç. idaresindeki motosiklet kazaya karışan otomobile çarpmıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Alperen Balaban ile motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı.





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