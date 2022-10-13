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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta okullarda deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

AA

Uşak'ta okullarda deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

UŞAK (AA) - Uşak'ta, "13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında kent genelindeki okullarda deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

TOKİ İlkokulu'nda Uşak Valisi Turan Ergün'ün katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği sirenlerin çalmasının ardından öğrenciler sıraların arasında kendilerini güvenli pozisyona alarak bekledi.

İkinci sirenin çalmasıyla birlikte öğrenciler sınıfları boşaltarak okul bahçesindeki güvenli alanlara geçti ve yoklama yapıldı.

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, tatbikatın kent genelindeki tüm okullarda eş zamanlı gerçekleştirildiğini söyledi.

Afetlerin üzücü ve ağır sonuçlar doğurduğunu söyleyen Ergün, "Biz bu afetlere hazırlıklı olabiliriz önceden. Yani bunların doğuracağı sonuçları, olumsuz sonuçları önceden hazırlık yaparak azarlatabiliriz. Bu da o çalışmalar kapsamında afet önleme ve öncesi çalışmaları kapsamında yaptığımız bir tatbikat." dedi.

Tüm vatandaşların afet durumlarında izleyeceği yollar hakkında bilgilendirilmesinin önemine değinen Ergün, "İnşallah Allah böyle depremleri ve doğal afetleri yaşatmasın. Türkiye biliyorsunuz deprem ülkesi. Onun için sürekli hazırlıklı olmak zorundayız. Kurumsal kapasitemizi hem eğitim anlamında hem araç gereç anlamında üst düzeyde tutmak zorundayız. İlimizde yeterli toplanma merkezleri var. Hepsi oluşturuldu. Bunlar elektronik ortamdan e-Devlet üzerinden de görülebiliyor." diye konuştu.

Ergün, tatbikata katılan kentteki 180 AFAD gönüllüsüyle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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