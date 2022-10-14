Uşak'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.Y. (23) yönetimindeki 45 TA 8350 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Güre köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden A.U. (45) idaresindeki 63 F 1548 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Umut Yeğen (18) ve Ayşe Aktürk'ün (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki ağır yaralanan S.A. (18) ile hafif yaralı sürücü O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yeğen ve Aktürk'ün cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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