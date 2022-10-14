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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uşak'ta konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uşak'ta konuştu:

UŞAK (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin uluslararası ilişkiler alanında son dönemde attığı adımların ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında Uşak'a gelen Kirişci, bir otelde gazetecilerle bir araya geldi.

Bakan Kirişci, AK Parti'nin 20 yıllık dönemi geride bıraktığını, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm teşkilata desteğin her seçimde artarak devam ettiğini söyledi.

Dünyada son dönemde yaşanan gelişmelerden Türkiye'nin de etkilendiğini ve ülkede enflasyon yüksekliği gibi bir problemin oluştuğunu anlatan Kirişci, ancak bu konuda Türkiye'nin önemli bir tecrübeye sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Örneğin dün yüzde 8,3 olduğu açıklandı, Amerika Birleşik Devletleri'nde... Bu tabii Amerikalılarda bir anda büyük bir panik oluşturdu. Avrupa'nın ortalaması enflasyon olarak yüzde 10'un üzerine çıktı. Almanya herkes mesela o kısmını hiç konuşmaz, Almanya'da ÜFE yüzde 30-35 mertebesinde şu anda. Tabiri yerindeyse kara kara düşünüyorlar ve bu çerçevede de alacakları aksiyon konusunda da çok net değiller."

Türkiye'de şu anda ne gıda ne enerji ne de diğer emtia veya ürünlerle ilgili en küçük bir eksiğin olduğunu kaydeden Kirişci, Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulan tahıl koridorundan da dün itibarıyla 331 geminin geçtiğini aktardı.

Dünyanın tahıl koridoru sayesinde nefes aldığını belirten Kirişci, "Türkiye biz tek başımıza kendi kendimize elbette yeteriz ama artık yeni dünyada mutlaka uluslararası ilişkiler çok büyük önem arz ediyor. Bu konuda son dönemde attığımız ve bundan sonra da atacağımız adımlar aslında Türkiye olarak, ülke olarak geleceğimizi daha da pekiştirecektir." diye konuştu.

Kent tarımını çok önemsediklerini söyleyen Kirişci, bu yolla kentlerin, kendi ihtiyacı olan ürünleri kendi coğrafyasında üretmesini istediklerine dikkati çekerek, "Bir ülke nasıl kendine yeterli olmak için kendi üretimlerini, kendi imkanlarını seferber etmesi gerekiyorsa, bir şehir de ihtiyacı olan ürünleri ne kadar kendi coğrafyasında üretirse biz buradan ciddi bir kazanım elde ederiz." dedi.

- Balıkesir'deki jeotermal sera alanı

Öncelikle İzmir Dikili, Nevşehir Pozatlı, Ağrı Diyadin, Kütahya Simav, Aydın Efeler, Denizli'de seralarda jeotermal kaynaklar da kullanılarak üretim yapılacağını vurgulayan Kirişci, "Balıkesirimizde 8 bin dekar alanda 35 milyon nüfusa hitap edecek dünyanın en büyük jeotermal serasını, endüstriyel serasını inşallah; orada bunun fizibilitesi yapıldı, bitme aşamasına geldi ve yıllık 250 bin ton sebze üretilecek ve 10 bin kişi de istihdam edilecek." değerlendirmesini yaptı.

- "İHA, SİHA kullanan gençleri beslemek zorundayız"

Tarımı ile sanayiyi yarıştıranlara katılmadığını anlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Şu yanımızdaki cep telefonu bizim karnımızı doyurmuyor. Bizim karnımızı doyuran, bizim tarımda ürettiklerimiz. Bunun gıdaya dönüşmüş hali. Dolayısıyla bu tarımı bizim ihmal etmememiz gerekiyor. Global bir oyuncu olacaksak, İHA'yı ve SİHA'yı kullanan gençler de onlar da gıda tüketmek zorundalar. Onları da beslemek zorundayız. Dolayısıyla global oyuncu olmanın olmazsa olmazı tarım ve gıda alanındaki sizin belirleyici vasfınızın düzeyiyle doğrudan ilişkilidir."

- Vizyon Belgesi

Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim'de, 2023 seçimleriyle ilgili "Vizyon Belgesi" açıklayacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımız şunu görecek; Evet, artık tarımımız bu yeni yüzyılda bizim için vazgeçilmez bir sektör olarak daha fazla korunacak ve daha fazla kollanacak. Önümüzdeki günler için bir müjdeyi çiftçilerimizle paylaşmak isteriz. Çünkü biz mazot ve gübre elimizde olmadığı için dışarıdan ithal etmek durumunda kaldığımız iki temel girdi. Üçüncü tarafta da yine hayvancılık için de yem konusu. Örneğin 2022 yılı buğdayın mazot ve gübre desteklerini 2023 yılının Mart'ına doğru, Mart'ının sonuna doğru ancak alabiliyordu. Şimdi biz bu 2023 Mart'ını üretici beklemesin ve şu anda da tarlada ekim yapacak nakde de ihtiyacı var, girdi alacak ama bu girdiye para vermek yerine biz şimdi o desteği 6 ay öne çekip Ziraat Bankasının bir kartına bunları yükleyip ayni olarak bu ürünleri almalarını, bu kart üzerinden yapacakları alışverişle almalarını sağlamış olacağız. Bu birincisi. İkincisi yine üreticilerimizin bu mazot ve gübre alımı için tüccara veya bu konuda kendilerine finans sağlayan tedarikçiye boğulmamaları için biz şunu yapıyoruz; 100 bin lira olan Ziraat Bankası kredisini limit olarak 200 bin liraya çıkartıyoruz. 200 bin liralık limitin 100 bin liralık kısmını da doğrudan yine mazot ve gübre alımında kullansın diye o karta yüklemiş oluyoruz. Böylelikle en azından mazot ve gübre noktasında finansman ihtiyacını üreticimizin temin etmiş, bunları onlara sunmuş oluyoruz."

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, İsmail Bilen ve Mehmet Ali Özkan, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar, önceki dönem milletvekilleri, il başkanları da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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