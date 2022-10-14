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Bakan Kirişci ile AK Parti'li Leyla Şahin Usta, Uşak'ta açıklamalarda bulundu

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Uşak'ta düzenlenen "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kirişci ile AK Parti'li Leyla Şahin Usta, Uşak'ta açıklamalarda bulundu

UŞAK (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Uşak'ta düzenlenen "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kirişci, bir otelde düzenlenen programda, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nde önemli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Türkiye açısından uluslararası görüşmelerin büyük önem taşıdığına işaret eden Bakan Kirişci, "Malumunuz burada tahıl koridorunda yüzde 49'u, 3.7 milyon tonu Avrupa ülkelerine gidiyor. Gerek Putin'in gerekse sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği 'Bu fakir ülkelere gitmiyor.' serzenişi vardı. İnşallah biz kendi üzerimizden bu fakir ülkelere geçişi sağlayacağız. Bu görüşmemizdeki en büyük kazancımız tahıl koridoru adına bu. İhtiyaç sahibi ülkelerin bu ürünleri un olarak, bulgur olarak, makarna olarak tüketimleri söz konusu. O işlemlerin de Türkiye'de yapılacak olması bizim bu alandaki sanayimizi de artı yönde etkileyecek." dedi.

Bakan Kirişci, doğal gaz meselesinin de ele alınan bir diğer konu olduğunu söyleyerek, doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya dağıtılacak olması sayesinde jeopolitik üstünlüğün avantajlarından tüm ülkenin faydalanacağını kaydetti.

- Çiftçi Kayıt Sistemi

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet üzerinden yapılan başvurulara ilişkin soruları yanıtlayan Kirişci, "Çok şükür vatandaşlarımızın her geçen gün artan ilgisine muvaffak oluyoruz. E-Devlet üzerinden çiftçi kayıt sistemine giriş hadisesi malumunuz 1 Ekim'de yürürlüğe girdi. 2 haftalık süre zarfında 201 bin 668 giriş olmuş ve 277 bin 894 de çiftçi kayıt belgesi alınmış." ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, sistemin çiftçiler için önemli yararları bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Belki çiftçi olmayanlar farkında olmayabilir ama şunu söylememde yarar var; her bir üreticinin bu iş için bir 50 liralık veya 100 liralık harcaması olduğunu düşünün, 10 liralık harcama olsa 2 milyon 778 bin, 100 liralık harcama olsa bu 27 milyon liralık sadece vatandaşın maddi olarak kaybı, aracına bindi, gitti geldi, akaryakıtı vesaire. Sağladığı konfor da çok önemli. Devletin burada personelinin evrak memuru olmak yerine bizatihi sahada tarlada, bağda, bahçede, ahırda, ağılda kümeste hizmet vermesi çok önemli."

Sulama ve içme suyu konusunda da büyük çalışmalara imza attıklarını kaydeden Kirişci, son 20 yılda sulanabilir tarım arazisi büyüklüğünü 7 milyon hektar düzeyine getirdiklerini, barajlardaki havuzlarda şu an da 180 milyar metreküp su tutulduğunu belirtti.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'nın konuşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Uşak'ın ilkler şehri ve önemli bir geri dönüşüm merkezi olduğunu söyledi.

Milletle gönül bağı kurarak çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Usta, "Bizim işimiz - 20 yıldır iktidardayız -, eser siyaseti ve hizmet siyaseti. Boş algılarla ve yalanlarla ilgili siyaset yapmak değil. Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'yi kurduğu günden itibaren hep, 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demiştir. 20 yılda yaptığımız reformlarla, çalışmalarla, hizmetlerle, eserlerle, Türkiye'yi o eski anlayıştan çıkarttık." diye konuştu.

Türkiye'yi yeni kurulan dünya düzeninde lider ülke konumuna getireceklerini aktaran Usta, doğruları savunduklarını, haktan yana olduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"TBMM açıldığından beri yine yoğun gündemlerle tartışmaların içerisindeyiz. Böyle bir gündemimiz, sorunumuz yokken Kılıçdaroğlu, çıktı bir başörtüsü meselesi diye konuyu tekrar gündeme getirdi. Bir yasa teklifi sunarak bu işi çözeceğini iddia etti. Çözülmüş sorunun üzerinden yeniden bir siyaset üretmeye ve bu ülkenin kadınlarının ve kızlarının aklıyla açıkçası dalga geçmeye çalışıp bir propaganda çabası içerisinde gördü kendisini. Samimiyetten uzak, ülkenin gerçekliğinden uzak bir gündemle ülkenin gündemini çalıştırmaya çalışıyorlar."

Türkiye'nin artık sivil, demokratik, çok daha kısa ve öz bir anayasaya ihtiyacı olduğunu kaydeden Usta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Temel hakların, özgürlüklerin, inançların güvence altına alındığı yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bu teklifi de ortaya sunduğumuzda gördüğünüz gibi hepsi kenara çekildiler. Bunu da kabul etmediklerini açıkça beyan ettiler. İşte bunu gören milletimiz kimin doğru, kimin haktan yana, kimin gerçekten yana olduğunu, kimin hizmet ve eser ürettiğini görecek basirete sahip. Yine basınla ilgili çok ciddi düzeltmelerin yapıldığı dezenformasyon yasası dediğimiz yasayı büyük mücadelelerle dün gece çok şükür meclisten geçirdik. Burada da yine hedefimiz, bütün bu algı ve yalan operasyonlarıyla dünyada da var olan yasal düzenlemeleri, Türkiye için ülkemiz için bir standart haline getirmek. Bu standartlarla birlikte dezenformasyonla mücadelemizi hukuki bir zemine oturtma çabasıydı. Bunu da birtakım yalanlarla, algılarla 'sansür yasası' diye yansıtmaya çalışan muhalefet, yine maalesef bu ülkenin faydasına ve çıkarına olan bir şey için, her şeyde olduğu gibi altına imza atmama çabasını gördük ama biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu ülkenin faydasına, insanlığın faydasına olacak ne varsa Allah'ın izniyle devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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