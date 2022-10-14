Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 kişinin gözaltına alınmasının ardından alınan ifadeler doğrultusunda 4 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Uşak'ta çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 11 Ekim'de 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı.



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