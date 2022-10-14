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Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

AA

Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 kişinin gözaltına alınmasının ardından alınan ifadeler doğrultusunda 4 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 11 Ekim'de 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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