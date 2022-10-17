En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 80 kuruş, en yüksek 7 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Makarnalık buğday 6,80 7,00 Ekmeklik buğday 6,00 6,20 Yemlik buğday 5,50 5,70 Yemlik arpa 5,50 5,70 Nohut 16,00 17,00 Beyaz haşhaş 45,00 46,00 Sarı haşhaş 43,00 44,00 Mavi haşhaş 47,00 48,00 Susam 32,00 33,00 Aspir 6,50 6,70 Yağlık ay çekirdeği 8,00 9,00





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.