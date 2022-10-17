Uşak'ta bariyere ve ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta önce bariyere daha sonra da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Banaz ilçesinden kent merkezi istikametine giden G.E. yönetimindeki 64 FH 779 plakalı otomobil, Kızılcasöğüt Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Bariyerleri aşarak tarlaya giren otomobil, yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldıktan sonra ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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