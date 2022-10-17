Uşak'ta otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisi, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.D. (63) yönetimindeki 20 YY 185 plakalı otomobil Uşak-Ankara kara yolu üzerindeki Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Shahd Jakmour'a (21) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Jakmour, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Shahd Jakmour'un Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü M.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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