Uşak Ticaret Borsası

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UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 80 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Makarnalık buğday 6,80 7,00 Ekmeklik buğday 6,00 6,20 Yemlik buğday 5,50 5,70 Yemlik arpa 5,50 5,70 Nohut 17,00 18,00 Beyaz haşhaş 44,00 46,00 Mavi haşhaş 44,00 45,00 Sarı haşhaş 47,00 48,00 Susam 35,00 37,00 Aspir 6,50 6,70 Yağlık ay çekirdeği 8,00 9,00





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