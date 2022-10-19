Uşak'ta deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta 100 personelin katılımıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 18. Bölge öncülüğünde İzmir, Manisa ve Uşak'tan 100 personelin katılımıyla Uşak Tren Garı'nda deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği, depremin ardından bir yolcu treninin raylardan çıkmasıyla meydana gelen kazada trende yangın çıktı.

Alarm verilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, TCDD, İHH, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince trendeki yangının söndürülmesinin ardından trenin kapıları kesilerek açıldı.

Gerçeğini aratmayacak şekilde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği trende yaralanan yolcular UMKE ekiplerince gerekli müdahalelerin ardından sedyelerle güvenli bölgeye taşındı.

Burada da sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralılar, verilen kodlara göre ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaklaşık 1 saat süren tatbikata 100 personel katıldı.













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