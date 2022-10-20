Uşak Ticaret Borsası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 50 kuruş, en yüksek 5 lira 70 kuruştan satıldı.



UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Yemlik buğday 5,50 5,70 Ekmeklik buğday 6,00 6,20 Makarnalık buğday 6,80 7,00 Yemlik arpa 5,50 5,70 Nohut 17,00 18,00 Beyaz haşhaş 44,00 46,00 Mavi haşhaş 44,00 45,00 Sarı haşhaş 47,00 48,00 Susam 35,00 37,00 Aspir 6,50 6,70 Yağlık ay çekirdeği 8,00 9,00





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.