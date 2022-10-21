FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Uşak'ta yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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UŞAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Uşak'ta gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında 18 Ekim'de Uşak'ta da bazı adreslerde arama yapılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 29 bin 200 dolar, 3 bin 650 avro, 8 bin 100 lira, 19 tam altın, 3 çeyrek altın ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

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