Uşak'ta, "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında ilk temel atıldı

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında ilk temel atma töreni gerçekleştirildi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstiklal Mahallesi'ndeki toplu konut alanında düzenlenen törene Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Eşme Kaymakamı Selin Sarı, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen törene canlı bağlantı kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri, 158 konut için butona basarak temele ilk betonu döktü.

Uşak Valisi Turan Ergün, burada yaptığı konuşmada, konutların hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



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