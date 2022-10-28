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Uşak Valisi Ergün ve Belediye Başkanı Çakın'dan Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

AA

Uşak Valisi Ergün ve Belediye Başkanı Çakın'dan Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ergün, mesajında, Cumhuriyetin 99. yıl dönümünün büyük bir sevinç ve gururla kutlandığını belirtti.

Cumhuriyetin, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen milletin özünde var olan bağımsızlık ve hürriyet aşkının güçlü bir Türkiye kurma kararlılığının gurur verici eseri olduğunu vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin asırlık kazanımları, ülkemizin müreffeh bir geleceğe doğru yaptığı yolculukta bundan sonra da en büyük gücümüz olmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da bu kazanımları daha da geliştirerek, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek hepimizin ortak hedef ve sorumluluğudur. Türkiye Cumhuriyeti, çoğulcu demokratik yapısı, dinamik ekonomisi, canlı kültürel hayatı, dengeleri ve ülke menfaatlerini her daim en üstte tutan diplomasisi ile uluslararası saygınlığını koruyarak geniş bir coğrafyada mazlumların hamisi ve umut kaynağı olmaya devam edecektir. Bugün bizlere düşen görev, atalarımızın bedelini kanlarıyla ve canlarıyla ödeyerek miras bıraktığı bu emanete sahip çıkmak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan ve yorulmadan çalışmaktır. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadele kahramanlarımıza, ülkemizin istiklali ve istikbali uğruna can veren aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimize sonsuz saygı ve minnetle."

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün kutsal topraklarımızda birlik beraberlik içerisinde hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, bu bizim milletimizin damarlarında akan asil kanın verdiği cesaret ve korkusuzluk duygularının tüm dünyaya gösterilmesindendir. Bir asır öncesinde olduğu gibi hala aynı duyguları kalbimizde hissediyor ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, asil kanlarıyla bayrağımızı bayrak yapan, toprağımızı vatan kılan kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tüm hemşerilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

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