Uşak Ticaret Borsası

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UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik arpanın kilogramı en düşük 5 lira 50 kuruştan, en yüksek 5 lira 70 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Yemlik arpa 5,50 5,70 Ekmeklik buğday 6,00 6,20 Makarnalık buğday 7,20 7,40 Yemlik buğday 5,50 5,70 Nohut 20,00 22,00 Beyaz haşhaş 45,00 46,00 Mavi haşhaş 44,00 45,00 Sarı haşhaş 47,00 48,00 Susam 38,00 40,00 Aspir 6,50 6,70 Yağlık ay çekirdeği 8,00 9,00





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