Uşak'ta yapılan 100. Yıl Parkı hizmete açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta yapılan 100. Yıl Parkı hizmete açıldı

AA

Uşak'ta yapılan 100. Yıl Parkı hizmete açıldı

UŞAK (AA) - Uşak Belediyesince yapımı tamamlanan 11 bin metrekarelik 100. Yıl Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Sarayaltı Mahallesi'ndeki parkın açılış töreninde konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, göreve geldikleri günden bu yana daha yeşil bir Uşak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Uşak Belediyesi olarak birçok yeşil alanın açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Çakın, "Göreve başladığımızda yüzde 8,5 mertebesinde olan kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10,5 mertebelerine çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 442 bin metrekarenin üzerinde bir yeşil alanı şehrimize kazandırdık. 11 bin metrekarelik bu alanı da tüm Uşaklı hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Gerçekten burada yoğun bir çaba ve gayret ortaya kondu." dedi.

Uşak'ın sadece İsmet Paşa Caddesi'nden ibaret bir şehir olmadığını, şehir merkezinin genişlediğini aktaran Çakın, "Özellikle Zübeyde Hanım Caddesi'nden başlayıp, kentsel dönüşüm alanına kadar, Dörtyol'dan başlayıp, tarihi Uşak evlerine kadar geniş bir alanın özellikle dönüşmesi, yenilenmesi ile ilgili çok ciddi proje çalışmaları hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Çakın'ın konuşmasının ardından AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar, belediye başkan yardımcıları ve çocuklar tarafından açılış kurdelesini kesti.

Açılış töreninin ardından parkta çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Öte yandan Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından merhum Hüsnü Kazım Özler tarafından Cumhuriyetin 10. yılında Uşak'ta çekilen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" fotoğrafının canlandırması yapıldı.






Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Uşak'ta iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi ...
Banaz’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları fener alayıyla başladı
YEREL HABERLER Banaz’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları fener ...
Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
"Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" adlı fotoğrafın çekildiği makine müzede sergilenecek
YEREL HABERLER "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" adlı fotoğrafın ...
Uşak Valisi Ergün ve Belediye Başkanı Çakın'dan Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı
YEREL HABERLER Uşak Valisi Ergün ve Belediye Başkanı Çakın'dan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.