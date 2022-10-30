Uşak'ta yapılan 100. Yıl Parkı hizmete açıldı

UŞAK (AA) - Uşak Belediyesince yapımı tamamlanan 11 bin metrekarelik 100. Yıl Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Sarayaltı Mahallesi'ndeki parkın açılış töreninde konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, göreve geldikleri günden bu yana daha yeşil bir Uşak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Uşak Belediyesi olarak birçok yeşil alanın açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Çakın, "Göreve başladığımızda yüzde 8,5 mertebesinde olan kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10,5 mertebelerine çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 442 bin metrekarenin üzerinde bir yeşil alanı şehrimize kazandırdık. 11 bin metrekarelik bu alanı da tüm Uşaklı hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Gerçekten burada yoğun bir çaba ve gayret ortaya kondu." dedi.

Uşak'ın sadece İsmet Paşa Caddesi'nden ibaret bir şehir olmadığını, şehir merkezinin genişlediğini aktaran Çakın, "Özellikle Zübeyde Hanım Caddesi'nden başlayıp, kentsel dönüşüm alanına kadar, Dörtyol'dan başlayıp, tarihi Uşak evlerine kadar geniş bir alanın özellikle dönüşmesi, yenilenmesi ile ilgili çok ciddi proje çalışmaları hayata geçiriyoruz." diye konuştu.



Çakın'ın konuşmasının ardından AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar, belediye başkan yardımcıları ve çocuklar tarafından açılış kurdelesini kesti.

Açılış töreninin ardından parkta çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Öte yandan Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından merhum Hüsnü Kazım Özler tarafından Cumhuriyetin 10. yılında Uşak'ta çekilen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" fotoğrafının canlandırması yapıldı.





















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