Uşak'ta Kızılay Haftası yürüyüşle kutlandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta Kızılay Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Türk Kızılay Uşak Şube Başkanlığı önünde toplanan Türk Kızılay gönüllüleri 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş esnasında katılımcılar Türk bayrağı ve Türk Kızılay bayrağını taşıdı.

Yürüyüşe katılan Uşak Vali Yardımcısı Ramazan Kıyak, Genç Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Halime Akıncı ve Kızılay Uşak Şube Başkanı Yaşar Kasım sergi alanındaki fotoğrafları inceledi.

Program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

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