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Kırşehir'de cesetleri gömülü bulunan çiftin ölümüne ilişkin tanık yaşananları anlattı

AA

Kırşehir'de cesetleri gömülü bulunan çiftin ölümüne ilişkin tanık yaşananları anlattı

UŞAK (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde cesetleri dağlık arazide toprağa gömülü bulunan çiftle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 5'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Öldürülen Vildan Çelik'in kız kardeşi B.İ, SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlendi.

Olay günü yaşananları ilk kez mahkemede anlatan tanık, ablasının, imam nikahlı eşi tutuklu sanık "paşa" lakaplı R.İ'den şiddet gördüğünü belirtti.

Tanık B.İ, ablasının şiddet konusunu anlatmasına rağmen babasından herhangi bir destek göremediğini ileri sürdü.

Ablasının şiddet ve işkenceden dolayı evden kaçtığını anlatan tanık B.İ, mahkemede şunları söyledi:

"Ablam, Osman Çelik'le kaçarak birlikte yaşamaya başladı. Bu süreçte ablamla telefonda görüşüyorduk. Ailemin onun bu kararına nasıl tepki verdiğini soruyordu. Ailem, ablamla konuştuğumu öğrendi. Daha sonra babamın ağır hasta olduğunu söyleyerek ablamı köye çağırdılar. Olayın yaşandığı tarihte ablam ve Osman Çelik köye geldi. Babam bunların ellerini öpmesine müsaade etmedi. Daha sonra ağabeyim R.İ. ve ablamın dini nikahlı eşi R.İ. evde sopalarla Osman Çelik'i darbetti. Babam ve evdekiler ayırmaya çalıştılar ancak dövmeye devam ettiler. Daha sonra R.İ. mutfaktan bıçak getirerek Osman Çelik'i yaraladı. Çok fazla kan kaybettiğini görünce banyoya götürdüler. R.İ. benden ip ve eşarp istedi. Bunlarla Osman Çelik'in ellerini ve ağzını bağladı. Kıyafetlerini çıkarıp sobaya atarak yaktılar. Bir süre sonra Osman Çelik'i salona getirerek iki leğenin içine yatırdılar. Burada yaralarından dolayı oluşan kanamaları durdurmaya çalıştılar. Bu anlattığım olaylar 4-5 saat kadar sürdü."

Tanık B.İ, annesinin Osman Çelik'i hastaneye götürmeleri konusunda sürekli uyarılarda bulunduğunu kaydetti.

Hava karardıktan sonra babası, ağabeyleri ve bir akrabasının, ablası Vildan Çelik ile Osman Çelik'i "hastaneye götüreceğiz" diye evden götürdüklerini dile getiren tanık B.İ, "Saat 22.00 sularında hepsi eve geldi. Ben mutfaktaydım. R.İ. ellerini yıkadı. Babam yanıma gelip 'bir gün senin de kanını akıtacağım' dedi. Ertesi gün halamın oğluyla konuştuk. Halamın oğlu bana, R.İ'nin Vildan ablama Osman Çelik'i öldürmesi için eline silah verdiğini, ablam yapamayınca kendisinin 3 el ablama, 6 el de Osman Çelik'e ateş ettiğini anlattı." diye konuştu.

B.İ, cesetlerinin olaydan bir gün sonra babasının talimatıyla ağabeyi, halasının oğlu ve eniştesi tarafından gömüldüğünü öne sürdü.

Daha sonra sanıklar ve taraf avukatlarının tanık beyanına ilişkin savunmaları dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 30 Aralık 2020'de Osman Çelik'ten haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti.

Ailenin, Osman Çelik'in 2 aydır birlikte yaşadığı Vildan Çelik'in Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler köyde çalışma başlatmış, çift 2 Ocak 2021 tarihinde Dağbaşı mevkisinde tabancayla öldürülmüş toprağa gömülü bulunmuştu.

Gözaltına alınan Vildan Çelik'in annesi, babası, kardeşleri ve yakınlarının da aralarında olduğu 8 kişi tutuklanmış, avukatlarının Kaman Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulunmasıyla M.S. tahliye edilmişti.

Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Temmuz 2022'de görülen davanın ilk duruşmasında öldürülen Vildan Çelik'in imam nikahlı eşi R.İ. cinayeti işlediğini itiraf etmişti.

Mahkeme heyetince, suçun mahiyetinin değişme ihtimali ve tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak, Vildan Çelik'in kuzeni B.İ, annesi K.İ. ve ablası H.S. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.




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