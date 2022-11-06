GÜNCELLEME - Uşak'ta darbedilip tabancayla vurulan kişi öldü

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UŞAK (AA) - Uşak'ta darbedilip, tabancayla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Işık Mahallesi Topaç Sokak'ta bir kişinin darbedilip, tabancayla vurularak yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Onur Soyak (33), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soyak, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Ö.K, gözaltına alındı.

Ö.K'nin ifadesi doğrultusunda olaya karıştığı tespit edilen M.K, G.K. ve İ.S. de yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Ö.K'nin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, eşinin birlikte kaçtığını iddia ettiği Soyak ile aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.









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