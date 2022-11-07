AK Partili Sarıeroğlu, Uşak'ta mikrofinans şubesi açılışına katıldı:

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UŞAK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Biz kadınından gencine, erkeğinden yaşlısına, engellisine kadar 84 milyon vatandaşımızın bir ve beraber olarak ülkemizin 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğine inanıyoruz" dedi.

Uşak programı kapsamında Vali Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı makamında ziyaret eden Sarıeroğlu, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve Uşak Belediyesince dar gelirli kadınlara mikrokredi sağlamak amacıyla kurulan Mikrofinans Uşak Şubesi'nin açılış törenine katıldı.

Uşak Belediyesi Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan Sarıeroğlu, AK Parti iktidarı olarak, iktidara geldikleri ilk günden itibaren kadınların yaşamın her alanında güçlü şekilde yer almaları için devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarını anlattı.

Tüm yasal mevzuatları kadın bakış açısıyla değiştirdiklerini dile getiren Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' inşası için yoğun biçimde çalışıyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın, kadınların yüzyılı olacağına da yürekten inanıyoruz. Biz kadınından gencine, erkeğinden yaşlısına, engellisine kadar 84 milyon vatandaşımızın bir ve beraber olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğine inanıyoruz. Diyoruz ki bilimin yüzyılı olacak, istiklalin, istikbalin yüzyılı olacak, üretimin yüzyılı olacak, gençlerin, kadınların, çocukların yüzyılı olacak. Verimliliğin, sanayinin, bilimin, dijitalleşmenin yüzyılı olacak diyoruz. Hedeflerimiz çok güçlü."

Kadınların yükünü hafifletmek için gayret içinde olmaya devam edeceklerini, kalkınmanın ve güçlü olmanın yolunun kadınların mutluluğundan geçtiğini kaydeden Sarıeroğlu, "Mikrokredi uygulamaları şüphesiz çok önemli. Can suyu olarak başladığınız yolda bu bir başlangıç. İnşallah 56 kadın Uşak'ta mikrokredi uygulamasıyla hayatında yeni bir sayfa açıyor. Temennim, dileğim açılan bu sayfanın başarı hikayeleriyle dolması, taşması." diye konuştu.

Kentte AK Parti belediyeciliğinin hissedildiğini de dile getiren Sarıeroğlu, çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a teşekkür etti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da kadınlara yönelik yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından mikrokredi almaya hak kazanan 56 kadına temsili kredi çekleri verildi.

Daha sonra protokol üyelerince Mikrofinans Uşak Şubesi'nin açılış kurdelesi kesildi.

Programa, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikro Kredi Merkezi Genel Müdürü Halil Orhan, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul da katıldı.









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