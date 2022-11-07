AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Uşak'ta konuştu:

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UŞAK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, üretimi, istihdamı, yatırımı, ihracatı önceleyen yeni ekonomik modelin istihdam ve ihracata olumlu yansıdığını söyledi.

Uşak Belediyesince Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapımına başlanan gündüz bakımevi ve eğitim yaşam merkezinin temel atma törenine katılan Sarıeroğlu, hükümetin son 9 ayda Uşak'ta 500 milyon liralık yeni yatırıma başladığını belirtti.

Kovid-19 salgını sürecinin tüm dünyayı etkilediğini aktaran Sarıeroğlu, ekonominin gidişinin değiştiğini, enerji ve gıdanın daha fazla önem kazandığını söyledi.

Sarıeroğlu, salgın sonrasında ülkelerin fiyat artışlarını tartıştığını, ekonomi ile ilgili önlemler almaya gayret ettiğini, uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, e-ticaret gibi konuların yaygınlaştığını anlatarak, yeni kuralların, yeni rekabet koşullarının ortaya çıktığını ifade etti.

- "Ekonomimiz büyümeye devam ediyor"

Son 20 yılda birçok projeyi hayata geçirdiklerini anımsatan Sarıeroğlu, "Üretimi, istihdamı, yatırımı, ihracatı önceleyen, Türkiye'nin bu yeni dünya düzeninde sıçramasını sağlayacak yeni bir model ortaya koyduk." dedi.

Jülide Sarıeroğlu, bu modelin istihdama olumlu yansıdığını, istihdamın yüksek seviyelere ulaştığını anlatarak, ihracatta da peş peşe rekorlar kırıldığını kaydetti.

Dünya durgunluk yaşarken Türkiye'de çarkların güçlü şekilde döndüğünü vurgulayan Sarıeroğlu, "Üretim olmazsa ihracat, istihdam olmaz. Ekonomimiz büyümeye devam ediyor." diye konuştu.

Sarıeroğlu, iş yapmaya odaklandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu işin reklam boyutunu birazcık geri planda tutuyoruz. Ama diğerleri öyle yapmıyor. Ortada iş yok, inşa yok, eser yok ama maşallah bilboard belediyeciliğinde en ileri seviyedeler. Bu anlamda bugün burada ortaya konan şey aslında en ideal model. Sanayi-belediye işbirliğiyle, ihtiyaçlar doğrultusunda kadın istihdamını arttırmaya katkı sağlayacak, kadınların ev ve iş yaşamı arasındaki dengeyi sağlamasına hizmet edecek olan, bütün illerimizde aslında yaygınlaşması gereken bir model."

Vali Turan Ergün de Uşak'ın birçok alanda öncü bir şehir olduğunu ifade ederek, yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar için sürekli projeler ürettiklerini kaydeden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise Mehmet Akif Ersoy Gündüz Bakımevi ve Eğitim Yaşam Merkezi'ni, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirdiklerini vurguladı.

Çakın, organize sanayi bölgelerinde kadın çalışan sayısının yoğunluğuna dikkati çekerek, "Buradaki kadınlarımızın iş gücüne daha rahat katılabilmesi için şehrimizdeki kreşlerin, bakımevlerinin sayılarının arttırılması gerektiğine inanıyoruz. Geliştirmiş olduğumuz projeyle özellikle organize sanayi bölgelerimizdeki çalışma saatlerini dikkate alarak buradaki kreşimizin çalışma saatlerini ayarlayacağız. Kadınlarımız, annelerimiz rahatlıkla çocuklarını güven içerisinde belediyemizin bu gündüz bakımevine çocuklarını bırakabilecekler." ifadesini kullandı.

Programda, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve İl Başkanı Fahrettin Tuğrul da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından temele ilk beton için protokol üyeleri butona bastı.

- Sarıeroğlu'nun diğer programları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, daha sonra yine Uşak Belediyesince hayata geçirilen engelli ve yaşlı vatandaşlara çeşitli hizmetlerin verileceği Vefa Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Merkezdeki yaşlılarla sohbet eden ve onlara çiçek veren Sarıeroğlu, kent merkezinde restorasyonuna başlanan Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi binasında da incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Çakın, merkezde yürütecekleri çalışmalar hakkında Sarıeroğlu'na bilgi verdi.



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