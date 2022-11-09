Vakıf Katılım yıl sonunda 165 şube hedefliyor

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UŞAK (AA) - Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, 160 milyar lirayı aşan aktif büyüklüğe ulaştıklarını, yıl sonunda şube sayısını 165'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Vakıf Katılım'ın Uşak Şubesi, Vali Turan Ergün, belediye başkan yardımcıları Gökhan Yalçın ve Mehmet Kurnaz, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul'un katılımıyla açıldı.

Törende, İl Müftüsü Kazım Güzel'in okuduğu duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 153'üncü şubeyi Uşak'ta hizmete aldıklarını, büyümeye devam ettiklerini söyledi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 160 milyar lirayı aşan aktif büyüklüğe sahibiz. Yıl sonu itibarıyla 165 şubeye ulaşmayı planlıyoruz. 2022'de büyümemizi sürdürdük. Hem konvansiyonel bankacılık sektörünün hem katılım finans sektörünün üzerinde, yüzde 70'i aşan bir büyümemiz söz konusu. Yıl sonunda bu büyümemizi sektörde üçüncü sıraya gelerek devam ettireceğiz. 6 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen Vakıf Katılım, bugün itibarıyla sektör sıralamasında ilk üçe yerleşmiş durumda. Hedefimiz sektör liderliği."

















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