Banaz'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bağışçısına ödül

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşayan Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) bağışçılarından Asım Özkan'a bronz madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Banaz Kaymakamlığında düzenlenen törene vakfın İzmir bölge temsilcisi Emekli Albay Gültekin Aşer de katıldı. Törende Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, Asım Özkan'a bronz madalya ve berat belgesi takdim etti.

Aşer törende yaptığı konuşmada, vakfın savunma sanayinin güçlendirilmesi konusunda bağışçıların desteğiyle önemli çalışmalar yaptığını vurguladı. Aşer, "Vefakar bağışçılarımızın maddi ve manevi destekleri ile kurulan ortaklıkları, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN Türk savunma sanayisine milli ve yerli ürünlerin kazandırılmasında önemli katkılar sağlayarak dışa bağımlılığın azaltılması doğrultusunda çalışmalarına büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerini kullandı.







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