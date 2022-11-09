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UŞAK (AA) - Uşak'ta KYK yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı düzenlendi.

İzmir-Uşak kara yolu üzerindeki Merkez Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki tatbikatta, senaryo gereği saat 21.00'de siren çaldı.

Sirenin çalmasıyla öğrenciler ve yurt çalışanları "Çök Kapan Tutun" pozisyonuna geçerek tehlikenin geçmesini bekledi.

Daha sonra öğrenciler ve çalışanlar yurdu tahliye ederek, yurdun önündeki güvenli bölgeye geçti.

Yurt çevresinde itfaiye, AFAD ve polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Öğrencilerle tatbikata katılan Uşak Valisi Turan Ergün, tatbikat sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok doğal afetin meydana gelebileceği bir coğrafyada bulunduğunu söyledi.

Kentte daha önce de çok sayıda tatbikat yaptıklarını belirten Ergün, şöyle devam etti:



"Afetlere hazırlıklı olmak, afetlerde nasıl davranacağımızı önceden bilmek can ve mal kaybını en aza indirmek açısından çok önemli. Deprem anında biliyorsunuz 'çök kapan tutun" temel parolamız bu. Deprem anında kimisi pencereye koşuyor, kimisi merdivene koşuyor. Bunlar yanlış davranışlar. En güvenli yeri bulup çöküp, başımızı ellerimizle koruma altına alıp, deprem geçtikten sonra da aynı şekilde en kısa zamanda binadan ulaşmak ve tahliye etmek. Temel şey bu."

Tatbikata, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret de katıldı.





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