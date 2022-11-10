Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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UŞAK (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 84. yılında Banaz'da anıldı.



Kültürpark'taki törende anıta çelenk sunuldu, saat 09.05'de iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Banaz Şehit Rıfat Gündüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı program, Banaz Belediye Kültür Sarayında gerçekleşti.



Programa Kaymakam Musa Aydemir, Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Emniyet Müdürü Şahap Köse, Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can, Banaz Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca ve vatandaşlar katıldı.







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