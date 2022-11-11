CHP Ekonomi Masası Heyeti, Uşak'ta iş insanlarıyla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Ekonomi Masası Heyeti, Uşak'ta iş insanlarıyla buluştu

AA

CHP Ekonomi Masası Heyeti, Uşak'ta iş insanlarıyla buluştu

UŞAK (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, Uşak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Faik Öztrak, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, ekonomide işlerin iyiye gitmediğini, enflasyonda ciddi bir yükseliş olduğunu, büyüme modelinin tıkandığını, ülkenin döviz rezervinin eridiğini ve devlet yönetiminde ciddi sıkıntılar bulunduğunu savundu.

Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının bir dönem 900 milyar dolarlara kadar çıktığını kaydeden Öztrak, "Şimdi 800'ün biraz üstünde, biraz altında dalgalanıp duruyoruz. Şunu yırtıp çıkamıyoruz; yani 2 trilyon dolar hedefimiz vardı biliyorsunuz, 2 trilyon dolar hedefi bıraktım, 1 trilyon doları da geçemiyoruz." diye konuştu.

Sorunlara rağmen Türkiye'nin önünde ciddi fırsatlar bulunduğunu kaydeden Öztrak, şöyle devam etti:

"Kovid krizinden sonra hele son 1-2 yılda yabancılar sürekli organize sanayi bölgelerinde yer sormaya başladı. Artıyor yer soranların sayısı ama bir türlü başlamıyorlar. Konuşuyoruz; niye başlamıyorsunuz? 'Bir değişiklik olmasını bekliyoruz, güvenmiyoruz.' diyorlar. Şimdi bekliyorlar ama çok da istekliler Türkiye'ye gelmek için. Çünkü coğrafi konumumuz nedeniyle ama aynı zamanda Türkiye genç nüfusu olan bir ülke. Hızla yaşlanıyoruz tamam ama hala nüfusumuz genç. Yani bakan nüfus sayısı bakılan nüfus sayısından daha hızlı artmaya devam ediyor. Bu 2030'a kadar sürecek. Dünyadaki gelişmeleri doğru okuyabilirsek, elimizdeki fırsatları değerlendirebilirsek Türkiye, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında çok büyük bir sıçrama yapabilir. Refah seviyesinde hızla Avrupa Birliğine yakınlaşırız. Avrupa Birliği ve bölgenin en büyük tedarik üssü olabiliriz."

Dünyanın "4. Sanayi Devrimi" olarak da adlandırılan döneme girdiğini vurgulayan Öztrak, "Küresel sistemde değerler ve ilkeler temelinde yeni bir ayrışma başladı. Mesela ABD'nin Hazine Bakanı artık serbest ama güvenli ticaretten, dostları ve müttefikleri kayıran ticaretten bahsediyor. Bu, Türkiye için önemli bir avantajdır. Batı dünyasının içinde NATO ittifakının içinde olması sebebiyle ama bu avantajı iyi kullanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni bir stratejiye ihtiyacı olduğunu savunan Öztrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün bütün dünyada kamu ile özel sektör arasında yeni bir diyalog biçiminden bahsediliyor. Devlet olarak şunu kabul etmek zorundayız. Yani yönetim olarak, devletin yönetimi olarak şu anda özel kesimin birikimi devlette çalışanlardan fazla. Dolayısıyla bu birikimi politika yapma sürecinin içerisine taşıyabilmemiz lazım. 'Siyaset yapma' demiyorum. Büyüme politikalarını üretme sürecinin içerisine taşıyabilmemiz lazım. Onun için mesela biz '6'lı masa' olarak üretim strateji ve planlama teşkilatının üzerinde duruyoruz. Bu kamu ve özel kesimi bir araya getiren ortak politika üretmeye çalışan, eski planlama teşkilatından çok farklı bir teşkilat olacak."

Konuşmanın ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TKBB Başkanı Çelik, liralaşmaya sektör paylarının üzerinde destek verdiklerini belirtti
YEREL HABERLER TKBB Başkanı Çelik, liralaşmaya sektör paylarının ...
Uşak'ta eşi tarafından bıçaklanan yaşlı kadın öldü
YEREL HABERLER Uşak'ta eşi tarafından bıçaklanan yaşlı kadın öldü
Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
YEREL HABERLER Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Uşak'ta KYK yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı düzenlendi
YEREL HABERLER Uşak'ta KYK yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ...
Banaz'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bağışçısına ödül
YEREL HABERLER Banaz'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ...
Vakıf Katılım yıl sonunda 165 şube hedefliyor
YEREL HABERLER Vakıf Katılım yıl sonunda 165 şube hedefliyor
Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
Uşakspor kupada tutulmuyor
YEREL HABERLER Uşakspor kupada tutulmuyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.