Uşak'ta ilk kez kapalı yöntemle beyin ameliyatı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta ilk kez kapalı yöntemle beyin ameliyatı yapıldı

AA

Uşak'ta ilk kez kapalı yöntemle beyin ameliyatı yapıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ta burundan endoskopik kamerayla girilerek kapalı yöntemle iki kişinin beyin ameliyatı gerçekleştirildi.

El ve ayaklarında meydana gelen büyümeden dolayı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 37 yaşındaki A.C. ile görme bozukluğu şikayeti bulunan 39 yaşındaki R.R'ye büyüme hormonu hipofiz adenomu tanısı kondu.

Hastaların tedavisi için burundan endoskopik kamerayla girilerek kapalı beyin ameliyatı yapılmasına karar verildi.

Hastalar, Kocaeli Üniversitesi Hipofiz Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Savaş Ceylan öncülüğünde Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'ndan Doç Dr. İsmail Kaya, Dr. Öğretim Üyesi İlker Deniz Cingöz tarafından ameliyata alındı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen ameliyat ise zoom üzerinden yapılan canlı yayınla hastanedeki diğer doktorlar ve Türkiye'deki bazı beyin cerrahi kliniklerinde izlendi.

Ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlanan hastalar ise daha sonra serviste müşahede altına alındı.

Ameliyat öncesinde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, ameliyat ekibine başarı diledi.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Ergün, hastanede ilk kez kapalı yöntem beyin ameliyatı gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Ameliyatın hastane için oldukça önemli olduğunu söyleyen Ergün, "Bu yöntemle yapılan ilk ameliyat olması açısından önemli. Yine bu ameliyat online olarak da çevre illerdeki uzmanlarımız tarafından da incelenecek. Bu bize şunu katıyor. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi gerçekten artık eğitim araştırma hastanesi kimliğine bürünüyor. Bu şekilde bilimsel çalışmaların ve sempozyumların önü açılmış oluyor." dedi.

Ameliyatın ardından hastanenin konferans salonunda Prof. Dr. Savaş Ceylan tarafından hipofiz sempozyumu gerçekleştirildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) CHP&#039;Lİ ÖZTRAK TÜRKİYE, CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINDA BÜYÜK SIÇRAMA YAPABİLİR
YEREL HABERLER (Görüntülü) CHP'Lİ ÖZTRAK TÜRKİYE, CUMHURİYETİN ...
CHP'li Öztrak: Türkiye, cumhuriyetin ikinci yüzyılında büyük sıçrama yapabilir
YEREL HABERLER CHP'li Öztrak: Türkiye, cumhuriyetin ikinci ...
CHP Ekonomi Masası Heyeti, Uşak'ta iş insanlarıyla buluştu
YEREL HABERLER CHP Ekonomi Masası Heyeti, Uşak'ta iş insanlarıyla ...
TKBB Başkanı Çelik, liralaşmaya sektör paylarının üzerinde destek verdiklerini belirtti
YEREL HABERLER TKBB Başkanı Çelik, liralaşmaya sektör paylarının ...
Uşak'ta eşi tarafından bıçaklanan yaşlı kadın öldü
YEREL HABERLER Uşak'ta eşi tarafından bıçaklanan yaşlı kadın öldü
Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
YEREL HABERLER Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Uşak'ta KYK yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı düzenlendi
YEREL HABERLER Uşak'ta KYK yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ...
Banaz'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bağışçısına ödül
YEREL HABERLER Banaz'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ...
Vakıf Katılım yıl sonunda 165 şube hedefliyor
YEREL HABERLER Vakıf Katılım yıl sonunda 165 şube hedefliyor
Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
Uşakspor kupada tutulmuyor
YEREL HABERLER Uşakspor kupada tutulmuyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.