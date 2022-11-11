GÜNCELLEME - Uşak'ta eşi tarafından bıçaklanan yaşlı kadın öldü

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UŞAK (AA) - Uşak'ta kocası tarafından bıçaklanan 80 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sarayaltı Mahallesi'nde yaşayan İ.H. (82) ile eşi Ummühan H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.H, eşini bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ummühan H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet zanlısı İ.H, evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kadının cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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