Uşak Üniversitesi Rektörü Savaş, gazetecilerle bir araya geldi

UŞAK (AA) - Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, basın yayın kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Savaş, üniversitede düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Uşak Üniversitesinin son yıllarda büyük atılım içinde olduğunu vurguladı.

Psikoloji, Elektrik Mühendisliği, Özel Öğretim Yöntemleri gibi birçok bölümü açtıklarını aktaran Savaş, Tıp Fakültesi'nin gelişimi için de büyük çaba harcadıklarını ifade etti.

Diş Hekimliği Fakültesi'nde de aynı şekilde çalışmalar yürüttüklerini anlatan Savaş, "Bunlar bizim dışa açılan kapılarımız. Biz Uşak’ta hemşehrilerimizin çok fazla kuyruk beklemesini istemiyoruz. Onun içinde günden güne fakültelerimizin akademisyen sayısını arttırıyoruz. Hepinizin malumudur binamız çok eski bir binaydı onu yenilemek içinde inşaat projesini başlattık. Önceden 11 bin metre kare olarak temelini atmıştık onu şu an 16 bin metrekareye çıkardık. Diş Hekimliği Fakültesi'nin binasını ve hastanesini yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde en kısa zamana bunu da tamamlamış olacağız inşallah." diye konuştu.

Savaş, Uşak Üniversitesini tercih eden öğrenci sayısının her geçen gün arttığın işaret ederek, üniversitenin doluluk oranının yüzde 99,92 olduğunu belirtti.

Uşak Üniversitesinin uluslararası da tercih edilen bir üniversite olduğunu kaydeden Savaş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Dünyadan tam 55 ülkeden bugün itibariyle 2 bin 856 öğrencimiz var. Yani 55 farklı ülkeden 2 bin 856 öğrencimiz bulunmakta. Güzel bir rakam. Bizim amacımız Uşak’ın uluslararası bir üniversite olmasının kapısını açmak, ikincisi buraya gelen öğrencilerimizin Uşak kültürünü, Uşak halkını, Uşak tarihini öğrenmeleri ve döndükten sonra ülkelerine aynı değerleri anlatmaları. Uşak’ın menfaatlerini koruması için bunları yaptık."

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