En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UŞAK (AA) - Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde, bitişik üç binadan oluşan bir tekstil deposunda dün akşam saatlerinde, elyaf ve geri dönüşüm tekstil atıklarının tutuşmasıyla çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.



İtfaiye ekiplerinin 12 saatlik çalışmasıyla alevler depodaki kapalı alanda kontrol altına alınarak yangının çevreye sıçrama riski önlendi.



Yangını söndürmek için gece boyunca çalışan ekipler, deponun içindeki alevleri tamamen söndürmeye çalışıyor.



Söndürme ve soğutma çalışmasının depodaki malzemenin yanıcı özelliği nedeniyle bir süre daha devam edeceği belirtildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.