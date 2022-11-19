Uşak'ta kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi

UŞAK (AA) - Uşak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Süleyman Kayar (50) için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Kayar, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kayar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis memuru Kayar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Törene katılan Uşak Valisi Turan Ergün, Kayar'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Ergün, Kayar'ın herkes tarafından sevilen, sayılan ve sözüne güvenilen bir insan olduğunu söyledi.

Kayar'ın mesai arkadaşlarına da başsağlığı dileyen Ergün, "50 yıllık hayatına devlet, vatan, millet sevgisini sığdıran ve bu uğurda canından can, gününden gün, emeğinden emek harcayan kıymetli kardeşimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Onun kahraman arkadaşları, onun bıraktığı bu ülküyü, bu ilkeyi bu milletin yücelmesi için aynı duyguyla, aynı kararlılıkla görev ifa edeceklerine gönülden inanıyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ise örnek bir insan olduğuna şahitlik ettikleri Kayar ile çalışmakla gurur duyduklarını ifade ederek, "Onu minnetle hatırlayacak, eksikliğini, yokluğunu hissedecek ve onu özleyeceğiz. Süleyman kardeşimize Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

İl Müftüsü Kazım Güzel'in duasının ardından Kayar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesine gönderildi.

Törene CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Kayar'ın yakınları, mesai arkadaşları ve jandarma personeli katıldı.

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