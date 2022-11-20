Ziraat odasının devlet desteğiyle kurduğu fabrikayla üreticinin ürünü tarlada kalmayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat odasının devlet desteğiyle kurduğu fabrikayla üreticinin ürünü tarlada kalmayacak

AA

Ziraat odasının devlet desteğiyle kurduğu fabrikayla üreticinin ürünü tarlada kalmayacak

UŞAK (AA) - MEHMET ÇALIK - Uşak'ta, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 1 milyon 300 bin lira hibe desteğiyle kurulan ve Eşme Ziraat Odası tarafından işletilen fabrikada üretilen turşu, "Ezo Gurme" markasıyla Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor.

Eşme Ziraat Odası, bölgedeki yaklaşık 20 bin dekar alanda yetiştirilen biber, salatalık, karnabahar ve lahana gibi ürünlerin değerlendirilmesi, ayrıca çiftçilerin daha fazla kazanç sağlaması amacıyla çalışma başlattı.

Uşak Valiliği öncülüğünde SOGEP kapsamında Eşme ilçesi Yeleğen beldesinde atıl durumdaki okulun spor salonunun bulunduğu 840 metrekarelik alana turşu fabrikası kurulması için "Tohumdan Sofraya Gurme Lezzetler" adlı proje hazırlandı.

2020 yılında kabul edilen ve toplam maliyeti 1 milyon 638 bin 599 lira olan projenin 1 milyon 300 bin lirası Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hibe edildi. Kalan para ise projenin ortaklarından Eşme Ziraat Odası tarafından karşılandı. Tesise turşu yapımında kullanılan makineler alındıktan sonra üretime başlandı. Turşunun iç ve dış piyasaya pazarlanması için "Ezo Gurme" markası tescil edildi.

Halen 11 kişinin çalıştığı fabrikada işçiler tarafından doğrama işlemleri yapılan ürünler, turşu haline getirildikten sonra kavanozlarda paketlenerek Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunuluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine, Yeleğen beldesinin tarım potansiyelinin yüzde 80'lik bölümünü turşuluk sebze yetiştiriciliğinin oluşturduğunu söyledi.

Beldede özellikle kornişon salatalık, biber, karnabahar, lahana gibi ürünlerin üretildiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 bin dekar bir tarım arazisinden bahsediyoruz. Bu ürünlerin mamul hale dönüştürülmesi için çıktığımız bu yolda turşu fabrikasını hizmete açtık. Sebze yetiştiriciliğinde markalaşma yoluna gittik. Çok da beğenildi, tutuldu. İnşallah bunu sadece bölgesel çapta değil, diğer yıllarda ihracata yönelik geliştireceğiz. Fabrika kurulmadan önce bölgede yetiştirilen turşuluk ürünlerin pazarlanmasında zaman zaman sıkıntılar yaşanıyordu. Çiftçimiz ürettiği bu ürünü bölgesinde kendi kurduğu tesiste mamul hale dönüştürüyor, daha fazla gelir elde ediyor ve malı artık tarlada kalmıyor."

Çiftçinin artık "Ürettiğim ürünü nereye satacağım?" diye bir düşüncesi olmadığını aktaran Yılmaz, bu durumun vatandaşı hem yeni üretim yapmaya hem de geleceğe yönelik kaygılarından uzaklaştırmaya teşvik ettiğine dikkati çekti.

Yılmaz, tarhana, domates salçası ve kurutması gibi ürünlerin değerlendirilmesi için ayrı bir işletme açmayı da planladıklarını sözlerine ekledi.

Eşme Ziraat Odası Başkanı Oktay Çetin ise "Ezo Gurme" markasını tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini kaydetti.

Henüz çok yeni olmalarına rağmen başta Ege olmak üzerine Türkiye'nin birçok kentine ulaştıklarını anlatan Çetin, "Şu anda Tarım Krediye ait marketlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çalışma yapıp imzaları attıktan sonra daha yoğun bir şekilde üretimimize ve satışlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çetin, turşu yapımında kullandıkları sebzelerin tamamını bölge üreticisinden aldıklarını, herhangi bir ürün sıkıntısı yaşamadıklarını vurguladı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşakspor, 1461 Trabzon'la karşılaşacak
YEREL HABERLER Uşakspor, 1461 Trabzon'la karşılaşacak
Uşak'ta kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Uşak'ta kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis ...
(Görüntülü) UŞAK&#039;TA 2 KATLI MOBİLYA ATÖLYESİNDE KORKUTAN YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) UŞAK'TA 2 KATLI MOBİLYA ATÖLYESİNDE ...
Uşak'ta 2 katlı mobilya atölyesinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Uşak'ta 2 katlı mobilya atölyesinde korkutan yangın
Uşak'ta mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Uşak'ta mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangın kontrol altına ...
(Görüntülü) VALİ ERGÜN, YANGIN YERİNDE İNCELEMEDE BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) VALİ ERGÜN, YANGIN YERİNDE İNCELEMEDE ...
VALİ ERGÜN, YANGIN YERİNDE İNCELEMEDE BULUNDU
YEREL HABERLER VALİ ERGÜN, YANGIN YERİNDE İNCELEMEDE BULUNDU
Uşak'ta tekstil firmasının deposunda yangın çıktı (2)
YEREL HABERLER Uşak'ta tekstil firmasının deposunda yangın çıktı (2)
GÜNCELLEME - Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangına ...
(Görüntülü) UŞAK&#039;TA DEPO YANGINI
YEREL HABERLER (Görüntülü) UŞAK'TA DEPO YANGINI

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.