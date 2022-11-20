Ziraat odasının devlet desteğiyle kurduğu fabrikayla üreticinin ürünü tarlada kalmayacak

UŞAK (AA) - MEHMET ÇALIK - Uşak'ta, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 1 milyon 300 bin lira hibe desteğiyle kurulan ve Eşme Ziraat Odası tarafından işletilen fabrikada üretilen turşu, "Ezo Gurme" markasıyla Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor.

Eşme Ziraat Odası, bölgedeki yaklaşık 20 bin dekar alanda yetiştirilen biber, salatalık, karnabahar ve lahana gibi ürünlerin değerlendirilmesi, ayrıca çiftçilerin daha fazla kazanç sağlaması amacıyla çalışma başlattı.

Uşak Valiliği öncülüğünde SOGEP kapsamında Eşme ilçesi Yeleğen beldesinde atıl durumdaki okulun spor salonunun bulunduğu 840 metrekarelik alana turşu fabrikası kurulması için "Tohumdan Sofraya Gurme Lezzetler" adlı proje hazırlandı.

2020 yılında kabul edilen ve toplam maliyeti 1 milyon 638 bin 599 lira olan projenin 1 milyon 300 bin lirası Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hibe edildi. Kalan para ise projenin ortaklarından Eşme Ziraat Odası tarafından karşılandı. Tesise turşu yapımında kullanılan makineler alındıktan sonra üretime başlandı. Turşunun iç ve dış piyasaya pazarlanması için "Ezo Gurme" markası tescil edildi.

Halen 11 kişinin çalıştığı fabrikada işçiler tarafından doğrama işlemleri yapılan ürünler, turşu haline getirildikten sonra kavanozlarda paketlenerek Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunuluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine, Yeleğen beldesinin tarım potansiyelinin yüzde 80'lik bölümünü turşuluk sebze yetiştiriciliğinin oluşturduğunu söyledi.

Beldede özellikle kornişon salatalık, biber, karnabahar, lahana gibi ürünlerin üretildiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 bin dekar bir tarım arazisinden bahsediyoruz. Bu ürünlerin mamul hale dönüştürülmesi için çıktığımız bu yolda turşu fabrikasını hizmete açtık. Sebze yetiştiriciliğinde markalaşma yoluna gittik. Çok da beğenildi, tutuldu. İnşallah bunu sadece bölgesel çapta değil, diğer yıllarda ihracata yönelik geliştireceğiz. Fabrika kurulmadan önce bölgede yetiştirilen turşuluk ürünlerin pazarlanmasında zaman zaman sıkıntılar yaşanıyordu. Çiftçimiz ürettiği bu ürünü bölgesinde kendi kurduğu tesiste mamul hale dönüştürüyor, daha fazla gelir elde ediyor ve malı artık tarlada kalmıyor."

Çiftçinin artık "Ürettiğim ürünü nereye satacağım?" diye bir düşüncesi olmadığını aktaran Yılmaz, bu durumun vatandaşı hem yeni üretim yapmaya hem de geleceğe yönelik kaygılarından uzaklaştırmaya teşvik ettiğine dikkati çekti.

Yılmaz, tarhana, domates salçası ve kurutması gibi ürünlerin değerlendirilmesi için ayrı bir işletme açmayı da planladıklarını sözlerine ekledi.

Eşme Ziraat Odası Başkanı Oktay Çetin ise "Ezo Gurme" markasını tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini kaydetti.

Henüz çok yeni olmalarına rağmen başta Ege olmak üzerine Türkiye'nin birçok kentine ulaştıklarını anlatan Çetin, "Şu anda Tarım Krediye ait marketlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çalışma yapıp imzaları attıktan sonra daha yoğun bir şekilde üretimimize ve satışlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çetin, turşu yapımında kullandıkları sebzelerin tamamını bölge üreticisinden aldıklarını, herhangi bir ürün sıkıntısı yaşamadıklarını vurguladı.





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