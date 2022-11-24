Banaz'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca ve beraberindekiler 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kültürpark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Kültür Sarayı'nda kutlama programı yapıldı.

Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu, kendisinin de öğretmen çocuğu olduğunu belirterek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Koca programda yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek tüm öğretmenlerin öğretmenler günün kutladı ve programa katılan daire amirlerine teşekkür etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak, müzik dinletisi sunuldu.

Programa Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can, Emniyet Müdür Vekili Mert Demiralay, daire amirleri ve öğretmenler katıldı.

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