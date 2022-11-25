Uşak'ta, "kadına yönelik şiddete karşı" yürüyüş düzenlendi

UŞAK (AA) - Uşak'ta "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Barbaros Caddesi'nden başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşe Uşak Valisi Turan Ergün, eşi Hülya Ergün, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Katılımcılar, "Kadına şiddete hayır", "Kadına şiddete son" ve "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" şeklinde ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıyarak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü. Burada gökyüzüne "Kadına şiddete hayır" yazılı turuncu balonlar bırakıldı.

Vali Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddete ilişkin çok ciddi adımlar atıldığını ve yasalar çıkarıldığını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik birçok çalışmanın yürütüldüğüne dikkati çeken Ergün, "Uşak olarak KADES uygulamasının indirilmesinde 10 bine yaklaşmışız. 2 bine yakın bir oranda da kullanılmış. 10 bin rakamı bize göre düşük. Bunun daha yüksek olması lazım. Burada bazıları şöyle düşünüyor, 'Ben şiddete uğramıyorum ki niye indireyim' diye. Bunun amacı o değil. Sokakta yürürken de birilerinin rahatsız etmesi durumunda uygulamayı kullandığınızda en kısa zamanda kolluk kuvvetleri yardıma geliyor. Bunu sadece aile içi olarak düşünmemek lazım. Genel anlamda düşünmek lazım." dedi.

Vali Ergün, konuşmasının ardından meydanda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yeşilay tarafından açılan stantları gezdi.

Daha sonra protokol üyeleri, ellerini boyaya batırıp, üzerinde "Kadına Şiddete Karşı Buradayım De" yazılı beyaz bez takılı panoya izlerini bıraktı.

İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ise boyayla bezin üzerine bir karikatür çizdi.













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