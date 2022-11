AK Parti'li Hilal Sabancı'dan "25 Kasım" açıklaması

UŞAK (AA) - AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı olduklarını bildirdi.

Hilal Sabancı, partisinin kadın kolları üyeleriyle, AK Parti Uşak İl Başkanlığında, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 81 ildeki kadın kolları teşkilatlarıyla eş zamanlı olarak basın toplantısı düzenledi.

Burada basın açıklamasını okuyan AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu belirtti.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için birçok yasanın çıkartıldığını, kadına yönelik şiddetin katalog suçlar kapsamına alındığını aktaran Sabancı, "AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok." dedi.



Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle de mücadele edeceklerini aktaran Sabancı, "Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha ifade ediyoruz ki, şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sabancı'nın basın toplantısına, "Kadın Güçlenirse Toplum Güçlenir", Haddini Aşan Öfkeye Yenik Düşme", Sesimizi Sen de Duy", Aile Güçlenirse Birey Güçlenir", "Kendine Nasıl Davranılmasını İstiyorsan Çocuğunu da Öyle Yetiştir" yazılı dövizler açıldı.

Basın toplantısına AK Parti'li kadınların yanı sıra AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Enes Kale, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar da katıldı.





