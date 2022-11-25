Uşak'ta 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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UŞAK (AA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Uşak Şubesine ait bir binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Aybey Mahallesi'nde öğrencilerin ödev evi olarak kullandığı ADD'ye ait bir binadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi çaldıkları eşyalarla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Binadan çalınan kombi, kalorifer peteği ve bilgisayar, ADD yetkilerine teslim edildi.

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