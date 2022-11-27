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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Uşak'ta açılış ve temel atma törenlerine katıldı:

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Uşak'ta açılış ve temel atma törenlerine katıldı:

UŞAK (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "genç odaklı siyaset" anlayışıyla gençlerin yanında olduklarını, Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin yüzyılı olması hedefiyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Uşak'ta Gençlik ve Spor Yatırımları Toplu Açılışı ve Uşak Çocuk Kent Projesi Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Kasapoğlu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini ifade etti.

Çocuk Kent Projesi ile Uşak'taki genç kuşakların istikbalini daha aydınlık kılacak bir çalışma başlatıldığını söyleyen Kasapoğlu, projede kaykay pistinden dene-yap atölyelerine, buz pistinden koşu ve bisiklet parkurlarına kadar pek çok spor branşını kapsayan, tüm halkın keyifle vakit geçireceği imkanların sunulduğunu belirtti.

Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"40'a yakın alanda hizmet verecek bir altyapı. Sadece Uşak için değil bölge için de büyük bir imkan. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. Uşak'ın emek, mücadele ve alın teriyle olduğu kadar sporla da bir marka şehir olması hasebiyle bugüne kadar çok yatırım yaptık. Uşak'ımızın stadı için çalışmalara başladık. Detaylarımızı, bilgilendirmemizi yapacağız. Sizler de daha çok çalışarak, bu güçlü altyapıyı daha verimli, dolu dolu kullanarak yarınların şampiyonlarını, olimpiyat yıldızlarını Uşak'tan çıkaracaksınız, buna inanıyorum."

Uşak'ın atlı ciritte de öncü olduğunu, kentte geleneksel atlı spor dallarında tescilli 50'den fazla spor kulübü bulunduğunu, atlı cirit 1. liginde mücadele eden 16 takımın 8'inin Uşak'tan olduğunu kaydeden Kasapoğlu, 2002 yılında Uşak'ta 2 bin 800 olan lisanslı sporcu sayısının bugün 38 bin 519'a çıktığını aktardı.

Sporu ulaşılabilir ve erişilebilir kılmanın, bakanlık olarak en büyük önceliklerinden biri olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizin diğer vilayetlerinde olduğu gibi Uşak'ta da bu çabayı somut şekilde hizmete dönüştürmek en büyük hedefimizdi. Saha, salon ve havuzlarıyla, gençlik merkeziyle devasa bir alt yapı inşa edildi, yenilerini belediyemizle birlikte inşa ediyoruz. Bir ulaşım vasıtasına gerek kalmaksızın günün herhangi bir saati, 7/24 hizmet politikamız var. Yeter ki halkımız spor tesisine gitmek istesin." ifadelerini kullandı.


- "Mutluluğu büyüterek yarınlara yürüyoruz"

Bakan Kasapoğlu, gençlerin önündeki engelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "genç odaklı siyaset" anlayışlarıyla birer birer kaldırdıklarını belirtti.

Bundan sonra da genç odaklı siyaset anlayışıyla gençlerin yanında olacaklarını, birlikte daha güçlü geleceğe, daha aydınlık yarınlara yürümeye devam edeceklerini kaydeden Kasapoğlu, "İşte Türkiye Yüzyılı o yüzden gençlerin yüzyılı olacak. Türkiye'nin gençlerinin daha güçlü bir geleceğe attığı adımların büyüdüğü bir yüzyıl olacak." dedi.

Uşak'ın yurt altyapısının üç katına çıkarıldığını, 10 bine yakın yatak kapasitesiyle yurt talebi olan tüm gençlere hizmet verdiklerini aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Biz başkaları gibi bu işin istismarında değiliz. Biz gençlerimizin barınmasıyla, beslenmesiyle her alandaki ihtiyaçların desteklenmesiyle onların yanında olarak, onlara karamsarlığı değil umudu aşılayarak, onlarla birlikte sevgiyi, heyecanı, mutluluğu büyüterek yarınlara yürüyoruz. 850 bin yurt kapasitesi dünyanın en gelişmiş ülkelerine, en güçlü şekilde fark atarak ortaya konan bir gençlik devriminin sonucudur. Hamdolsun yurt devrimimizi kredilerle, en güçlü burs altyapısıyla destekleyerek öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."


- Öğrenim kredisi borçlarına yönelik düzenleme

Yapılan yasa değişikliyle artık öğrenim kredisi borcunun öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadar olacağına değinen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Artık gençlerimiz ne aldılarsa onu ödüyorlar. Hiçbir fark olmaksızın, hiçbir ilave olmaksızın. Bu devrimdir. Bu, genç odaklı siyasetin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük adımlarından bir tanesidir. 27 milyar liralık yükün gençlerimizin, onların kıymetli ailelerinin omzundan alınmasıdır. Bu yıl yine kredi ve burs başvurularımızı başlattık. En kapsamlı, en objektif şekilde hiç insan eli değmeden, 12 farklı kurum, kuruluşun doğrulamasıyla birlikte bu başvuruları da neticelendireceğiz. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla, spor altyapısıyla, gençlik merkezleriyle, proje destekleriyle, burslarıyla, kredileriyle, yurtlarıyla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."


- Uşak'ın milli sporcu sayısını artırma hedefi

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da Çocuk Kent Projesi'nin vizyon bir proje olduğunu, projede çocuklar başta olmak üzere gençler ve ailelerinin keyifli vakit geçirebilecekleri etkinlik alanlarının yer alacağını aktardı.

Belediye olarak amatör sporlara yatırım yapmaya özen gösterdiklerini dile getiren Çakın, "Bu kapsamda geçtiğimiz sene Türkiye şampiyonu olan 17 yaş altı futbol takımımız bu çalışmalarımızın en güzel meyvelerinden bir tanesi. Uşak olarak en büyük arzumuz ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde milli sporcularımızın sayısını arttırıp, olimpiyatlara da Uşaklı bir hemşehrimizi göndermek." diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve gençler, Çocuk Kent Projesi'nin temeline ilk betonun dökümü için butona bastı. Daha sonra aralarında Şehit Mehmet Kara Kapalı Yüzme Havuzu - Esentepe Spor Kompleksi, Muharremşah Çok Amaçlı Spor Salonu, cirit sahası, gençlik ve yaşam merkezi ve 15 semt sahasının da bulunduğu tesislerin toplu açılışı yapıldı.

Programa Vali Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, MHP İl Başkanı Ayhan Kınden de katıldı.


- Bakan Kasapoğlu, cirit müsabakası izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temel atma töreninin ardından Kalfa Korusu Atlı Cirit Sahası'na geçti.

Atlı ciritte Türkiye ikincisi olan Bir Eylül Cirit Spor Kulübü ve Türkiye dördüncüsü olan Genç Bozkuşlular Atlı Cirit Spor Kulübü yetkililerine plaket veren Kasapoğlu, daha sonra Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü ile Çakırlar Atlı Cirit Spor Kulübü arasındaki oynanan karşılaşmayı izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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