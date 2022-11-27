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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Uşak'ta partililerle bir araya geldi:

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Uşak'ta partililerle bir araya geldi:

UŞAK (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uşak'ta çok güçlü bir AK Parti teşkilatı olduğunu belirterek, "İnanmış, özveriyle, alın teriyle bu işe kendini feda etmiş kadrolar var. Bu kadrolarla inanıyorum ki bu süreci, 2023 Haziran'ını hep birlikte en yüksek başarıyla taçlandıracağız" dedi.

Kasapoğlu, partisinin Uşak İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Kasapoğlu, Uşak'ın her alanda güçlü olması için bugüne kadar büyük gayretler gösterdiklerini, kadın ve genç odaklı hizmet ve eser anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Uşak'ın AK hareketin en önemli destekçilerinden olduğunu, kentte güçlü bir teşkilatlarının olduğunu söyleyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Uşak, Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği veren illerin en başında gelecek. Uşak'ta güçlü bir teşkilat var, inanmış, özveriyle, alın teriyle bu işe kendini feda etmiş kadrolar var. Bu kadrolarla inanıyorum ki bu süreci, 2023 Haziran'ını hep birlikte en yüksek başarıyla taçlandıracağız. Bizler bu gönül bağımızı, birlikteliğimizi inanıyorum ki bundan sonraki süreçte güçlendirerek hiçbir zaman fitneye, fesada, ayrılığa fırsat vermeden, imkan tanımadan, kardeşliğimizi güçlendirerek, sinerjimizi arttırarak, büyüterek hizmet yolunda ve millete adanmışlık felsefesiyle üreterek, inşa ederek, ihya ederek bu kervanı yürütmeye devam edeceğiz. Gençlik ve spor çok dinamik bir alan. Hiçbir zaman durmayı kabul etmez. AK Parti'nin felsefesinde de durmak yok. Uşak'ta yeni bir havuz yapacağız. Olimpik havuz olacak. Gençlik merkezi inşaatlarımız var. Tüm ilçelerimizde gençlik merkezlerini tamamlayacağız."

AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul'un da katıldığı toplantıda Bakan Kasapoğlu'na üzerinde AK Parti yazı ve logosu bulunan battaniye hediye edildi.

Uşak programı kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Vali Turan Ergün'ü de makamlarında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Atapark Kule Altı Genç Kuşak Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Buluşmasına katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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